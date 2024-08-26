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Благодійна організація Олега Крота допомогла оновити жіноче відділення в Кам’янському Дніпропетровської області Новини компаній

Благодійна організація Олега Крота допомогла оновити жіноче відділення в Кам’янському Дніпропетровської області
Фото: надано пресслужбою

У Кам’янському Дніпропетровської області модернізували жіноче відділення 8-ї клінічної лікарні завдяки підтримці Олега Крота та його благодійної організації "Фундація Течія". Відділення обладнали сучасним мобільним гінекологічним кріслом, що значно підвищує якість медичних послуг. Нове обладнання вже використовується для надання ургентної допомоги, зокрема, жінкам-переселенкам та військовослужбовицям. 

Мобільне гінекологічне крісло з електроприводом забезпечує низку переваг для лікарів і пацієнтів. Лікарі отримують можливість точного налаштування крісла для комфортного та ефективного проведення різних процедур, що підвищує якість медичної допомоги. Пацієнти відчувають більший комфорт під час обстежень і лікування завдяки індивідуальному налаштуванню положення крісла, що мінімізує дискомфорт і стрес. Це крісло також дозволяє швидше реагувати на ургентні ситуації, що є важливим для надання невідкладної допомоги.

За словами завідувачки гінекологічного відділення Олени Вернюк, нове обладнання значно підвищує якість надання медичних послуг. 

"Переваги даного крісла полягають у наявності електроприводу, що дозволяє налаштувати його для комфортної роботи та зручного проведення гінекологічних процедур", – зазначила Олена Вернюк. 

Нове обладнання не тільки допомагає під час стандартних обстежень, але й ефективно використовується для надання невідкладної медичної допомоги. Воно дозволяє проводити лікування таких станів, як аномальні маткові кровотечі, травми статевих органів та інші гінекологічні захворювання. Після початку війни у Кам'янському з'явилося багато жінок-переселенок і військовослужбовиць, які тепер можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу. Наприклад, нещодавно успішно прооперували переселенку з аномальною матковою кровотечею.

Це не перший проєкт "Фундації Течія" під час війни – раніше допомога надійшла і до Закарпатського центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді.

Закарпатський обласний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді отримав суттєву підтримку від благодійної організації та її співзасновника Олега Крота. Для потреб центру були передані сучасні функціональні каталки, які тепер використовуються в реанімації та приймальному відділенні. Цей заклад відомий високим рівнем професіоналізму та складними операціями, такими як ендоваскулярні процедури, втручання при інсультах і онкології, а також унікальні операції з використанням "вейк ап" анестезії. Нові каталки полегшують роботу медиків і прискорюють підготовку до операцій, особливо для пацієнтів з травмами хребта.

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