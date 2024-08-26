У Маріупольському районі уражено базу окупантів, підтвердили загибель 6 офіцерів

Головною ціллю була база відпочинку “Жигулі”, де російські офіцери жили у котеджних будинках, а солдати у корпусах.

Вчора у Маріупольському районі в проміжку між 12:40 та 14:00 внаслідок кількох влучань було уражено місце базування окупантів в у селі Бабах-Тарама.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Головною ціллю була база відпочинку “Жигулі”, де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах.

Також уражено польовий табір поруч з “Жигулями” та декілька інших.

“Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф”, ‒ зазначив Андрющенко.

Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф.

На ранок є підтвердження про 6 загиблих офіцерів та 8 солдат (на місці), близько 17 перебувають у важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська.

“Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий”, ‒ сказав радник.

Зараз триває масова евакуація підрозділів Росії після ураження бази.