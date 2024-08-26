Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріупольському районі уражено базу окупантів, підтвердили загибель 6 офіцерів

Головною ціллю була база відпочинку “Жигулі”, де російські офіцери жили у котеджних будинках, а солдати у корпусах.

У Маріупольському районі уражено базу окупантів, підтвердили загибель 6 офіцерів

Вчора у Маріупольському районі в проміжку між 12:40 та 14:00 внаслідок кількох влучань було уражено місце базування окупантів в у селі Бабах-Тарама.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Головною ціллю була база відпочинку “Жигулі”, де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах. 

Також уражено польовий табір поруч з “Жигулями” та декілька інших.

“Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф”, ‒ зазначив Андрющенко.

Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф. 

На ранок є підтвердження про 6 загиблих офіцерів та 8 солдат (на місці), близько 17 перебувають у важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська. 

“Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий”, ‒ сказав радник.

Зараз триває масова евакуація підрозділів Росії після ураження бази.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies