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Тижнева кількість зіткнень із ворогом в Україні зросла

Операція в Курській області триває.

Тижнева кількість зіткнень із ворогом в Україні зросла
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Протягом тижня відбулося 1056 бойових зіткнень. Найгіршою ситуація була на Покровському напрямку. Росія завдала 28 ракетних ударів (50 ракет), провела 575 авіаударів (743 КАБ), понад 31 470 обстрілів, зокрема 1054 – з реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському ворог провів 37 атак, зокрема у районі населених пунктів Липці, Вовчанськ та Глибоке. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону

На Куп'янському напрямку ворог проводив наступ біля Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки, Берестового і в бік Лозової. Сили оборони відбили 114 атак.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 106 атак російських окупантів. Також російські загарбники концентрували свої зусилля у районах Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського", – сказав речник.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 41 атаку біля Верхньокам'янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 90 атак. Найактивнішим ворог був у районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного та Кліщіївки. 

На Торецькому напрямку ворог провів за підтримки авіації 123 спроби прорвати оборону неподалік Нелипівки, Торецька, Нью-Йорка та Деліївки. 

На Покровському напрямку захисники відбили 382 атаки окупантів. Основні зусилля ворог зосередив у районі населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Селидове. Ворог активно застосовував авіацію. 

На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога біля Парасковіївки, Красногорівки і Костянтинівки. Росіяни сто разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському оборонці відбили 38 атак у районах Водяного та Вугледара.

На Оріхівському росіяни двічі атакували позиції оборонців біля Малої Токмачки та в напрямку Новоданилівки.

"На Придніпровському напрямку російські окупант здійснили десять безуспішних атак на позиції оборонців", – сказав речник.

У Курській області Сили оборони просуваються вперед. 

  • Тижнем раніше кількість бойових зіткнень була нижчою – 972. Покровський напрямок залишається найважчим. Минулого тижня окупанти активніше атакували на Куп'янському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському напрямках. 
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