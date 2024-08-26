Загинула 54-річна жінка загинула, її чоловік та іще одна жінка отримали поранення.

Окупанти вдарили КАБами по приватному сектору на Сумщині, Загинула 54-річна жінка. Їі чоловік поранений. Всього шестеро осіб постраждали через агресію РФ.

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

Учора, 25 серпня 2024 року близько 18:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на один із дачних масивів м. Суми.

Унаслідок атаки окупантів поранено 4 осіб, пошкоджено щонайменше 12 дачних будинків та 3 транспортні засоби.

Фото: Прокуратура Сумщини Наслідки обстрілу

Іще два засоби ураження потрапили в житловий квартал Бездрицької територіальної громади Сумського району.

54-річна жінка загинула, її чоловік та іще одна жінка отримали поранення. Пошкоджено 10 приватних домоволодінь та 3 автівки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Фото: Прокуратура Сумщини Наслідки обстрілу

Фото: Прокуратура Сумщини Наслідки обстрілу

Протягом 25 серпня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області і вбили трьох та поранили шістьох жителів.