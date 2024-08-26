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У Києві відновили обладнання водопостачання, робота якого була порушена через обстріл

У Києві відновили обладнання водопостачання, що не працювало внаслідок знеструмлення, спричиненого обстрілом Росії.

Незабаром вода до осель повернеться. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри", – сказав він. 

Відсутнє водопостачання було у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

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