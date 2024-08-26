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Унаслідок російської атаки під удар потрапили 15 областей України

Унаслідок російської атаки під удар потрапили 15 областей України
Наслідки атаки у Луцьку
Фото: ДСНС

Унаслідок російської масованої атаки під удар потрапили 15 областей України. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура – є пошкодження в різних областях. Також є жертви та поранені. 

"«Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему. Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності", – сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що для зупиники обстрілів українських міст необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах.

"Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", – прокоментував він. 

  • З ночі росіяни атакували Україну дронами, а вранці випустили і ракети. Повітряна тривога станом на 10:38 триває в більшості регіонів.
  • Відомо про загиблих у Луцьку, Запорізькій та Дніпропетровській, Житомирській областях. 
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