Протягом 25 серпня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області і вбили трьох та поранили шістьох жителів.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Фото: Сумська обласна прокуратура Обстріл селища Свеса на Сумщині 25 серпня 2024 року

Обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

По Білопільській ворог бив з мінометів (48 вибухів), артилерії (2 вибухи), завдав авіаударів (КАБ) (11 вибухів) та обстріляв FPV-дронами (2 вибухи).

У Хотінській зафіксовані авіаудари (КАБ) (3 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи).

По Путивльській був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

По Новослобідській ворог завдав авіаударів (КАБ) (7 вибухів), артобстрілу (2 вибухи) і обстріляв FPV-дронами (2 вибухи).

По Есманьській окупанти завдали авіаудари (КАБ) (14 вибухів), також ОТГ потрапила під мінометний обстріл (3 вибухи) і обстріл FPV-дронами (8 вибухів).

Краснопільська зазнала авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілів із мінометів (5 вибухів), артилерії (17 вибухів), РСЗВ (5 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).

На Великописарівську росіяни скинули 33 міни. Також були артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл FPV-дронами (3 вибухи).

У Свеській громаді зафіксували авіаудар (КАБ) (9 вибухів), унаслідок обстрілів двоє цивільних загинули, ще двоє поранені. Сумська обласна прокуратура повідомила, що унаслідок атаки окупантів один засіб ураження потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули. А інша бомба впала на пʼятиповерховий будинок, поранені мешканці.

По Дружбівській і Березівській громадах ворог завдав авіаударів (КАБ) (7 вибухів і 4 вибухи відповідно).

На Середино-Будську росіяни скинули 16 мін.

По Миколаївській ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух).

Бездрицька теж потрапила під авіаудар (КАБ) (3 вибухи), унаслідок чого один цивільний загинув і ще один поранений.

У Сумській зафіксували ворожі авіаудари (КАБ) (3 вибухи). Внаслідок вечірнього обстрілу троє цивільних поранені.