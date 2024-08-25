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Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару росіян в Краматорську

Одна людина загинула, а ще шестеро дістали поранення.

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару росіян в Краматорську
Краматорськ, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Краматорську завершено. Під завалами частково зруйнованого готелю рятувальникам вдалося виявити тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Загалом внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Національній поліції, його тіло знайшли під завалами після 19 годин пошуків.

"Унаслідок ракетного удару будівлю готелю частково зруйновано, люди опинилися під завалами. Усю ніч і день тривала пошуково-рятувальна операція. Станом на 18:35 тіло 40-річного британця було деблоковано працівниками ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, загиблий - журналіст агентства Reuters, громадянин Великої Британії, серед поранених - четверо репортерів: громадяни США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві жительки.

Фото: ДСНС

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