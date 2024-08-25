Державне бюро розслідувань повідомило, що порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом.
Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучили працівників Центрального апарату Бюро.
Вони з'ясовують, як Дмитрук перетнув кордон і хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.
ДБР зазначило, що наразі вирішують питання про повідомлення про підозри.
- 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру Дмитруку за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.
- Напередодні видання "Українська правда" повідомило, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон.
- Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.