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ДБР порушило кримінальне провадження проти Дмитрука через незаконний перетин кордону

Провели обшуки і цивільних і співробітників прикордонслужби.

ДБР порушило кримінальне провадження проти Дмитрука через незаконний перетин кордону
Артем Дмитрук
Фото: antikor.com.ua

Державне бюро розслідувань повідомило, що порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом.

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучили працівників Центрального апарату Бюро.

Обшуки ДБР
Обшуки ДБР

Вони з'ясовують, як Дмитрук перетнув кордон і хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

ДБР зазначило, що наразі вирішують питання про повідомлення про підозри.

  • 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру Дмитруку за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.
  • Напередодні видання "Українська правда" повідомило, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. 
  • Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
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