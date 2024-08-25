Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук виїхав із України, - "Українська правда"

Напередодні він написав у Telegram, що він і його сім'я нібито в Молдові.

Обраний від "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах

За даними видання, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року більше не виїжджав. Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

"УП" намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.

Напередодні, 24 серпня, Дмитрук у своєму Telegram-каналі написав, що його нібито планують затримати і скоро за місцем його проживання у Києві та Одесі будуть обшуки. Крім того, він заявляв, що українські спецслужби вимагають, аби молдовські його затримали.

"Був ще сценарій ліквідувати мене, коли я нібито мав чинити опір під час затримання. Тим, хто стріляв би, судячи з усього, обіцяли орден за заслуги перед Батьківщиною", - написав Дмитрук.

Чим відомий Артем Дмитрук