Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук виїхав із України, - "Українська правда"

Обраний від "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах
За даними видання, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року більше не виїжджав. Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.
"УП" намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.
Напередодні, 24 серпня, Дмитрук у своєму Telegram-каналі написав, що його нібито планують затримати і скоро за місцем його проживання у Києві та Одесі будуть обшуки. Крім того, він заявляв, що українські спецслужби вимагають, аби молдовські його затримали.
"Був ще сценарій ліквідувати мене, коли я нібито мав чинити опір під час затримання. Тим, хто стріляв би, судячи з усього, обіцяли орден за заслуги перед Батьківщиною", - написав Дмитрук.
Чим відомий Артем Дмитрук
- Власник одного з одеських спортивних клубів Артем Дмитрук потрапив до Верховної Ради після того, як виграв вибори в окрузі №133 (Київський район Одеси).
- Він народився в Козятині Вінницької області. У віці 13 років переїхав до Одеси. До того, як зайнятися спортом, він працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.
- У квітні цього року журналісти-розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що Дмитрук, обраний від "Слуги народу" а зараз позафракційний, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у злочинах проти України.
- У січні минулого року Дмитрук був помічений у придбанні Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку $35 тис.
- 25 січня 2022 року Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради, ключовим питанням якого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія". Нардеп намагався прорватися на засідання, бігав по столах і ламав меблі. Пізніше через бійку Дмитрук призупинив членство в МФО "Розумна політика".
- У 2021 році Дмитрука виклічили зі "Слуги народу". Це сталося після того, як він дав інтерв'ю Анатолію Шарію.