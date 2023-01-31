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Нардепи за час повномасштабної війни придбали авто щонайменше на $1,3 млн, – Bihus

Деякі з них записані на родичів. 

Нардепи за час повномасштабної війни придбали авто щонайменше на $1,3 млн, – Bihus
Фото: скрін

Деякі народні депутати не припинили купувати дорогі автомобілі, попри повномасштабне вторгнення Росії. Нардепка "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва, наприклад, стала власницею 500-го Mercedes, йдеться у розслідуванні Bihus.info

Вона купила його у вересні 2022. Автомобіль Mercedes-Benz S500L 2021-го року випуску коштує щонайменше 4,4 млн грн. 

"При цьому в коментарі журналістам Bihus.Info Ірина Аллахвердієва заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн, тобто нібито в чотири рази нижче його ринкової вартості", – зазначили журналісти.

Аллахвердієва вже є фігуранткою розслідування Національного антикорупційного бюро стосовно 20 млн гривень, що нібито були їй подаровані її батьком у 2020-2021 роках. 

Ще однин депутат від “Слуг народу”, Олександр Горобець, був зафіксований журналістами у серпні під рестораном у центрі Києва. 

"Його привіз туди свіжопридбаний Mercedes-Benz S560 2017-го року випуску вартістю $70 тис. У відповідь на питання журналістів нардеп заявив, що автомобіль належить його другу-рітейлеру, який нардепа тільки підвозить. Насправді власником розкішної автівки виявився водій, який давно працює з Горобцем і який чекав на нього під рестораном, доки нардеп перебував всередині", – додали в розслідуванні. 

Влітку на батька нардепа від “Слуг” Леоніда Галушка оформили гібридний Lexus NX300H 2021-го, а на початку грудня ще й гібридну Volvo XC90 2022-го року. Їхня вартість складає від $40 тис. та $55 тис. відповідно. Також журналісти Bihus.Info зафіксували депутата в урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010-го року (від $10 тис.). 

"Усі три автомобілі мають улюблені номери нардепа з числом 9899. Нагадаємо, раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері", – додали журналісти. 

У січні схожу на нардепку "Слуги народу" Маргариту Шол жінку зафіксували камери на трасі Київ-Чоп. Жінка в автомобілі BMW M760Li 2019-го року сиділа на пасажирському сидінні. Машина перевищувала швидкість. За кермом була людина, схожа на Василя Шола – нібито колишнього чоловіка депутатки. Автомобіль вартістю мінімум $97 тис. оформлено на мати Василя Шола у листопаді 2022-го року.

"Інша народна депутатка від “Слуг народу” Ольга Василевська-Смаглюк у липні 2022 року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021-го року випуску. Попередньо вона продала свої старі автомобілі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. У коментарі Bihus.Info нардепка повідомила, що коштував автомобіль близько 1,8 млн грн, а також, що вона подала відповідні зміни до декларації", – зазначили журналісти. 

У травні 2022-го року нардеп від “Слуг” Євгеній Брагар став власником Lexus CT200h 2012-го року. Це відновлене бите авто, придбане у США за $3250. В Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують з $13,8 тис.

У травні 2022 року на сина нардепа Євгенія Шевченка (обраного від “Слуги народу”, а нині члена депутатської групи “Відновлення України”) оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року. Ціни на такі стартують з $216 тис. Раніше журналісти Bihus.Info фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5M (від $169 тис.), теж оформленому на його сина.

Ще один колишній член "Слуги народу" Артем Дмитрук цьогоріч був помічений у Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку $35 тис.

Депутат групи “За майбутнє” Анатолій Урбанський раніше приїздив до Верховної Ради на Range Rover Autobiography 2019-го року, оформленому на його дружину. 7 січня 2023 року на неї було оформлено Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року, який коштує від $216 тис. 

Член групи “Опозиційна платформа за життя і мир” Володимир Кальцев у вересні 2022-го року придбав Jeep Grand Cherokee 2013-го року. Ціни на такі стартують з $16,8 тис.

Його соратник по групі Суто Мамоян раніше приїздив до Верховної Ради на Rolls-Royce Cullinan, оформленому на його дядька Арафата Мамояна. У липні 2022 року на дядька нардепа оформили новий Lexus LX500d, вартістю щонайменше $123 тис., а наприкінці вересня ще й дві Toyota Land Cruiser 300, які загалом коштують щонайменше $180 тис. Обидві "Тойоти" журналісти фіксували в урядовому кварталі. 

Нагадаємо, в грудні Мамоян став фігурантом ще одного журналістського розслідування. Журналісти УП зафіксували, що він влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією. 

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