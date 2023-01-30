Завис чи помер?

Про «зависання» проекту 5655 вийшов матеріал з експертизою поважних і шанованих мною фахівців права "Скандальний закон про містобудування завис. Що далі?"

Як одна із тих, хто доклав зусиль, щоб цей проєкт доопрацювали на користь мешканців громад ще до винесення на голосування Парламенту, а потім робила все, щоб Президент виправив помилку депутатів, дозволю собі підбити підсумок зазначеного правниками.

Стаття 94 Конституції України визначає, що закон набирає чинності не раніше дня його опублікування після підписання.

5655 не опубліковано, бо Президент його не підписав.

Не підписав, бо 5655 антиукраїнський. І хоч проєкт просувають представники монобільшості Президент України відповідає за всю країну, тому повинен слухати всіх і зважувати всі аспекти.

А отже шансів на підтримку ним 5655 немає.

Якби у нас, як в інших країнах, були норми про автоматичне набуття чинності в разі непідписання Президентом чи про прямий обов’язок Спікера Парламенту підписувати проголосований проєкт, ми могли б говорити про «якби», але таких норм немає і шансів на обхід Президента для впровадження 5655 немає.

Є необхідність обов’язкового опублікування, якого немає.

Як немає і підпису Президента на 5655.

А отже і 5655 немає.