Спочатку було місто. Частина 3. Міський контроль за будівництвом

" Стаття 649. Перевірка. Комісар, будь-який заступник комісара, районні суперінтенданти, інспектори або будь-які службовці департаменту, уповноважені комісаром або районним суперінтендантом у письмовій формі діяти в його районі, можуть, відповідно до закону, з метою виконання своїх службових обов’язків заходити й оглядати будь-яку будівлю, споруду, огорожу, приміщення або будь-яку їхню частину чи будь-що, що в них або прикріплено до них ; і будь-яка відмова в дозволі на такий в'їзд або перевірку буде вважатися проступком, який розглядатиметься в кримінальному суді та каратиметься в разі засудження ув'язненням не більше ніж на тридцять днів або штрафом у розмірі не більш ніж сто доларів, або тим і іншим".

Чи має право уповноважений представник міської влади зайти на будівельний майданчик і здійснити перевірку?

Одразу дам цитату зі Статуту міста Нью-Йорк про питання, яке всіх турбує:

Питання міського контролю за будівництвом урегульовано в частині 26 Статуту міста Нью-Йорк і § 101-03 Правил міста Нью-Йорк. Також детальна інформація розташована на офіційному сайті Департаменту будівель міста Нью-Йорк (NYC Department of Buildings — DOB).

Сьогодні ми з вами дослідимо роль муніципалітету в процесах містобудівного контролю на прикладі Нью-Йорка.

У попередніх матеріалах ми розкрили аферу, яку автори законопроєкту 5655 просувають як «приватний контроль у будівництві за американською моделлю», і виявили, що в США діє приватний технічний нагляд (як і в Україні), а контроль за будівництвом здійснюють не приватні, а міські структури . Також ми ознайомилися із загальною системою регулювання містобудівної діяльності: кожне місто в США має власні будівельні кодекси та будівельні норми, але більшість бере за основу Міжнародний будівельний кодекс (IBC), розроблений фахівцями, і доповнює місцевими особливостями. Держава і федеральні штати не втручаються в містобудівну політику.

Фото: realist.online

Як це працює зараз в Україні?

В Україні чинна Постанова КМУ № 303 від 13.03.2022 р. Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану.

Тобто нині на всій території України заходи міського або державного контролю не здійснюються. Ніхто, крім замовника, генпідрядника, інженера та архітектора, на будівельний майданчик зайти не має права. Це зроблено Мінрегіоном під виглядом викликів війни.

Як було до широкомасштабного вторгнення?

До введення воєнного стану на будівельний майданчик міг зайти міський або державний інспектор (залежно від класу наслідків об’єкта), виключно якщо на майданчику присутній замовник. Як ми розуміємо, таких випадків було небагато.

Що пропонує законопроєкт 5655?

5655 пропонує містам здійснювати так званий моніторинг забудови. Міський «інспектор» може ходити по вулиці і дивитися в дірку в паркані або фотографувати об’єкт будівництва (якщо висота паркану йому це дозволить), але заходити на ділянку будівництва права не має. У разі виявлення ознак самочинного будівництва він мусить повідомити в орган контролю. Орган контролю — це приватна, міська або державна установа, яку забудовник обирає на свій розсуд. Якщо орган контролю державний або приватний, місто не матиме жодних повноважень для притягнення до відповідальності недоброчесного забудовника.

Фото: EPA/UPG Зведення нового проєкту житлового будівництва, Даллас, штат Техас, 15 травня 2018 р.

Які повноваження має міська влада в Нью-Йорку?

За будівельні процеси в місті відповідає Департамент будівель — на нього покладено роботу з об’єктами нового будівництва, реконструкції, ремонту та захист безпечної експлуатації об’єктів нерухомості. Департамент надає дозвіл на роботу уповноважених спеціальних агенцій (технагляд), проводить власні перевірки, бере участь у погодженні поділу земельних ділянок, контролює дотримання вимог містобудівної документації (зонінгу), переглядає та погоджує проєктну документацію, надає дозвіл на будівництво та видає сертифікат готовності об’єкта до експлуатації. Також збирає щорічні технічні звіти від власників будівель щодо їхньої безпечної експлуатації.

Департамент очолює комісар, призначений мером міста. Комісар або перший заступник комісара має бути зареєстрованим архітектором або ліцензованим професійним інженером з належною репутацією. Комісар призначає двох заступників і може передати їм свої повноваження в тому обсязі, в якому вважає за потрібне.

Департамент має головний офіс і принаймні по філії в кожному районі міста. Комісар призначає суперінтенданта району. Існують чіткі вимоги до професійного досвіду й освіти працівників департаменту та районних відділів.

Основною метою роботи департаменту є сприяння безпеці працівників на будівництві та мешканців міста, а також упевненість, що будівельна індустрія захищає громадськість і майно під час виконання робіт і що всі роботи виконуються у форматі, який відповідає Будівельному кодексу міста Нью-Йорк.

У кожному районі міста є п’ять відділів, які надають дозволи і працюють з правопорушниками спільно з правоохоронними органами. Кожне відділення контролюється комісаром району та одним або декількома заступниками комісара району, які підпорядковуються безпосередньо першому заступнику комісара.

Штат департаменту нараховує 1132 осіб (на приблизно мільйон об’єктів нерухомості в місті), у тому числі експертів з проєктування, які перевіряють проєктну документацію та заявки на отримання дозволів, а також 426 будівельних інспекторів, які відвідують будівлі та будівельні майданчики, щоб переконатися, що вони безпечні та відповідають чинним законам і нормам. Відділ контролю за дотриманням законодавства також включає Управління будівельного маршала, яке відповідає за евакуацію людей у разі надзвичайної ситуації. Департамент щорічно видає 140 тисяч дозволів на будівельні роботи та проводить 324 тисячі перевірок.

Фото: lexinform.com.ua

Комісар має повноваження та зобов’язаний проводити розслідування щодо громадської безпеки, з цією метою він викликає свідків у суд для складання присяги, допитує свідків і вимагає пред'явлення паперів і документів. Дії комісара можна оскаржити в Раді зі стандартів та апеляцій.

За кожну послугу департаменту стягується плата від 5 до 50 тисяч доларів. Найдорожча послуга — це консультування та супровід департаменту під час оформлення документів на всіх етапах створення об’єкта нерухомості великої площі, який бере участь у міській програмі будівництва “великих будівель”.

Департамент будівель має 27 структурних підрозділів.

Назва відділу Функція відділу 1 Відділ перевірки котельного обладнання Перевіряє котельне обладнання, реєструє спеціальні агенції з котельного обладнання 2 Відділ розслідування муніципалітету щодо порушників Будівельного кодексу міста Нью-Йорк Розслідує заяви про неправомірну поведінку осіб і ліцензіатів, які ведуть бізнес з департаментом, генерує провадження на основі скарг і ініціює відповідні дії та/або дисциплінарні заходи 3 Випробувальна лабораторія бетону Проводить усі види випробування бетону на будівництві для громадської безпеки та безпеки працівників 4 Відділ розвитку будівельних перевірок Проводять будівельні інспекції, щоб переконатися в дотриманні будівельних норм і правил зонування. Польовий персонал інспектує будівництво нових споруд і реконструкцію наявних на відповідність затвердженим планам, чинному законодавству та стандартам безпеки в п’яти районах 5 Відділ контролю за будівельними перевірками Реагує на скарги громадськості та міжвідомчі звернення щодо незаконного будівництва, стійкості споруд і використання будівель 6 Відділ відповідності нормам безпеки Проводить профілактичні періодичні інспекції на всіх об’єктах, які будують 7 Відділ контролю за безпекою будівництва Проводить термінові інспекції під час аварій на будівництві, розгляд скарг і перевірки в разі порушення наказів про припинення робіт. Технічний огляд/аудит проєктної документації на відповідність Будівельному кодексу міста Нью-Йорк 8 Відділ кранів і бурових вишок Контролює безпечне виконання всіх кранових і підіймальних робіт. Таке обладнання має бути зареєстроване в місті 9 Відділ перевірок електрики Контролює встановлення електропроводки відповідно до Електротехнічного кодексу міста Нью-Йорк і національних норм. Інспектор перевіряє установки в нових будівлях і зміни в спорудах на відповідність затвердженим планам, чинному законодавству та чинним стандартам безпеки в п’яти районах 10 Відділ перевірок електротехніки Контролює дотримання вимог Електротехнічного кодексу Нью-Йорка та національних норм, реагує на скарги громадськості, вимоги промисловості та спеціальні міжвідомчі запити на перевірку 11 Відділ ліфтів Контролює експлуатаційну безпеку, надійне обслуговування та законне використання ліфтів, ескалаторів, рухомих доріжок, підйомників для персоналу, атракціонів та інших вертикальних транспортних пристроїв у місті Нью-Йорк, проведення перевірок і тестування 12 Команда реагування на надзвичайні ситуації Забезпечує швидке реагування на надзвичайні ситуації для дотримання будівельних норм, правил і норм міста Нью-Йорк для безпеки мешканців. Працює 24/7 365 днів на рік з денними та нічними інспекторами та трьома представниками Команди спостереження OEM 13 Відділ з питань фасадів і місцевого законодавства Забезпечує дотримання Будівельного кодексу, Протипожежного кодексу та закону про фасади, оформлює адміністративні порушення, видає повістки та забезпечує виконання розпоряджень комісара 14 Відділ судово-технічної експертизи Реагує в режимі реального часу на будівельні травми, смертельні випадки, пожежі, проблеми з виїздом, зруйновані будівлі або будівлі, яким загрожує безпосередньо обвал, падіння кранів, підпірних стін або розкопки 15 Відділ підключення до будинків Перевіряє каналізацію в межах власності, резервуари, дворові дренажі, септики та нові каналізаційні мережі 16 Відділ інспекції багатоквартирних будинків Розслідує заяви про неліцензійну торговельну діяльність, включаючи сантехніку, електрику та інші види торгівлі, формує провадження для адміністративного та кримінального переслідування зловмисників. Підрозділ координує правоохоронні дії з іншими міськими установами та надає свідчення правоохоронним органам і прокуратурі проти власників нерухомості 17 Відділ «навісних замків» Контролює порушників ведення підприємницької діяльності в житлових районах і порушників Постанови про зонування 18 Відділ паркінгів Періодично перевіряє відповідність паркінгів вимогам кодексу 19 Відділ розвитку перевірок сантехніки Перевіряє газові, механічні і сантехнічні системи 20 Відділ перевірок сантехніки Інспектує нові та/або змінені системи сантехніки, газу та пожежогасіння. Розгляд скарг громадян і міжвідомчих, комунальних і правоохоронних органів, що стосуються незаконної роботи та обслуговування сантехнічних систем 21 Робоча група з якості життя Перевіряє скарги на незаконне заселення. Підрозділ перевіряє приміщення на наявність потенційно небезпечних умов і видає наказ про звільнення приміщення в разі невідповідності. Якщо доступу немає, отримує ордер на доступ, залучає поліцію Нью-Йорка 22 Відділ контролю за виконанням у режимі реального часу Відстежує, контролює та реагує на скарги, пов’язані з роботою без дозволу в помешканнях. Підрозділ проводить випереджувальні перевірки всіх перебудов у багатоквартирних житлових будинках 23 Відділ підпірних стін Координує та контролює несучі підпірні стіни висотою понад 10 футів на громадських дорогах 24 Відділ контролю за дотриманням регулювання вивісок і зовнішньої реклами Регулює розміщення зовнішніх вивісок на будівлях Нью-Йорка. Підрозділ забезпечує дотримання міських правил щодо вивісок, викладених у будівельних нормах Нью-Йорка, Резолюції про зонування Нью-Йорка та Правилах міста Нью-Йорка, щоб зменшити візуальний безлад і захистити людей від небезпечних встановлених знаків 25 Відділ спеціальних операцій Проводить профілактичні перевірки безпеки та перевірки в особливих ситуаціях на вимогу вищого керівництва 26 Відділ перевірки несучих конструкцій будівель Координує та контролює дотримання технік експлуатації будівель. Збирає/розробляє базу даних, переглядає річні технічні звіти від власників 27 Відділ виконавчих інспекторів Обробляє спеціальні запити щодо дотримання законодавства. Координує перевірки високого рівня, перевірки безпеки та розслідування, тісно співпрацюючи з поліцією, мерією та іншими державними установами

Які це підрозділи?

Після такого переліку питання «Кому належить контроль за будівництвом у містах США?», думаю, буде зайвим.

Розмірковуючи про те, що такі широкі повноваження міського департаменту можуть призвести до корупційних ризиків, я прийшла до думки, що подібна система може працювати лише за наявності справедливих судів. У США існує процедура імпічменту недоброчесних суддів, яка вже була застосована до п’ятнадцяти федеральних суддів. На питання "Чи цього достатньо?" згадалися слова одного із засновників США Бенджаміна Франкліна: “Процесуальний механізм для зняття з посад (імпічмент) буде кращим, адже історично зняття з посад «шкідливих» керівників досягалося шляхом вбивства”. Справедливість в Америці виборола свої права кривавим шляхом.

Частина 1. Приватні контролери

Частина 2. Будівельні кодекси в США