Кірбі пояснив, чому Білий дім таки вирішив надати Україні танки

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пояснив, чому Сполучені Штати таки вирішили надати Україні танки Abrams.

За його словами, змінилися “умови на місцях і види бойових дій, які ведуть росіяни прямо зараз”. Ці бойові дії українські військові мають опанувати протягом наступних тижнів та місяців, зазначив він під час пресконференції у Білому домі.

“І саме тому ми проводимо загальновійськову підготовку за межами України для батальйонних підрозділів. Загальновійськовий маневр – і це химерна назва, але в основному це означає можливість інтегрувати ваші наземні засоби – бронетехніку, артилерію, навіть, певною мірою, невеликі системи ППО, інтегруючи логістику командування та управління, інтегруючи все це для боротьби на землі особливо на відкритій місцевості”, – сказав він.

Кірбі додав, що США протягом місяців вели дискусії з українцями, аби переконатися, що вони “можуть воювати на ділянках, на яких вони перебувають, і що вони можуть підготуватися до майбутніх операцій у цьому році”.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

У Пентагоні раніше заявляли, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність роботи з ними і високу вартість обслуговування.