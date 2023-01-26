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Кірбі пояснив, чому Білий дім таки вирішив надати Україні танки

Змінилися умови на полі бою, зазначив координатор зі стратегічних комунікацій.

Кірбі пояснив, чому Білий дім таки вирішив надати Україні танки
Фото: defense.gov

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пояснив, чому Сполучені Штати таки вирішили надати Україні танки Abrams.

За його словами, змінилися “умови на місцях і види бойових дій, які ведуть росіяни прямо зараз”. Ці бойові дії українські військові мають опанувати протягом наступних тижнів та місяців, зазначив він під час пресконференції у Білому домі.

“І саме тому ми проводимо загальновійськову підготовку за межами України для батальйонних підрозділів. Загальновійськовий маневр – і це химерна назва, але в основному це означає можливість інтегрувати ваші наземні засоби – бронетехніку, артилерію, навіть, певною мірою, невеликі системи ППО, інтегруючи логістику командування та управління, інтегруючи все це для боротьби на землі особливо на відкритій місцевості”, – сказав він.

Кірбі додав, що США протягом місяців вели дискусії з українцями, аби переконатися, що вони “можуть воювати на ділянках, на яких вони перебувають, і що вони можуть підготуватися до майбутніх операцій у цьому році”.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

У Пентагоні раніше заявляли, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу через складність роботи з ними і високу вартість обслуговування.

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