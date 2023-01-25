У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції, - Залужний

У Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами, – зазначив він. – Із початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості".

За словами Головнокомандувача, будь-яка інформація про можливі прояви корупції потрібно ретельно перевіряти, вона має отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

“Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти”, – упевнений генерал Залужний.

Він додав, що це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил.

Нагадаємо, за даними видання "Дзеркало тижня", Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Вчора, 24 січня, через скандал подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов.