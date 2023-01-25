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Компанія Baykar передала Україні безкоштовно два байрактари

Безпілотники призначені для допомоги Збройним Силам.

Компанія Baykar передала Україні безкоштовно два байрактари
Фото: ГУР МОУ

Турецька компанія Baykar передала Україні безкоштовно два байрактари.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Байкар, ще 2 безпілотники Байрактар ТB2. Компанія Байкар передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам та народу України для захисту від окупанта", - йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, торік Туреччина вирішила безкоштовно надати байрактар, на який для України збирали кошти литовці.

Тим часом Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки.

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