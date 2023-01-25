Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників

Частина працівників закладу освіти співпрацювала з окупантами.

Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В одному з навчальних закладів Харківської області правоохоронці вилучили близько пів тисячі підручників країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Заборонену літературу виявили у Петропавлівському ліцеї в Куп’янському районі. За словами очевидців, частина працівників закладу освіти співпрацювала з окупаційною владою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 25 січня, працівники поліції провели огляд ліцею. Крім російськомовних підручників, які були завезені окупаційною владою, були вилучені й та документи, які підтверджують колабораційну діяльність деяких осіб.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомлялось, перед судом постане колишній начальник одного з секторів відділення поліції №1 Куп‘янського районного управління поліції, що на Харківщині, за державну зраду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також