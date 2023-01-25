Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників

В одному з навчальних закладів Харківської області правоохоронці вилучили близько пів тисячі підручників країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Заборонену літературу виявили у Петропавлівському ліцеї в Куп’янському районі. За словами очевидців, частина працівників закладу освіти співпрацювала з окупаційною владою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 25 січня, працівники поліції провели огляд ліцею. Крім російськомовних підручників, які були завезені окупаційною владою, були вилучені й та документи, які підтверджують колабораційну діяльність деяких осіб.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомлялось, перед судом постане колишній начальник одного з секторів відділення поліції №1 Куп‘янського районного управління поліції, що на Харківщині, за державну зраду.