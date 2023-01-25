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Окупанти зруйнували акушерський пункт на Херсонщині

24 січня був обстріляний пологовий будинок у Херсоні.

Окупанти зруйнували акушерський пункт на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: скриншот відео

Російські окупанти в середу, 25 січня, завдали удару по будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в селі Токарівка Дар'ївської об'єднаної громади Херсонського району.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російська армія продовжує воювати з медзакладами в Херсонській області. Вчора рашисти атакували пологовий будинок у Херсоні, сьогодні – фельдшерсько-акушерський пункт у селі Токарівка", - йдеться у повідомленні.

Медичний заклад зазнав серйозних руйнувань. Будівля частково зруйнована. На щастя, ця атака обійшлася без постраждалих серед мирних людей.

Нагадаємо, що 25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області. Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. 

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