​На Харківщині судитимуть експравоохоронця, який співпрацював із росіянами

Перед судом постане колишній начальник одного з секторів відділення поліції №1 Куп‘янського районного управління поліції, що на Харківщині, за державну зраду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, після окупації в лютому селища Великий Бурлук експравоохоронець перейшов на бік ворога. Він допомагав росіянам у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в населеному пункті, а своєму колезі запропонував пройти навчання в освітньому закладі МВС РФ, після чого той міг би стати "лейтенантом".

"Крім того, щоб догодити кремлівським ляльководам, експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині", - додали в прокуратурі.

Затримали зрадник в середині вересні 2022 року на кордоні з Росією, коли він намагався втекти.

Зловмисник перебуває під вартою. Обвинувальний акт прокуратура направила до Ленінського районного суду Харкова.

Нагадаємо, двоє російських агентів отримали по 8 років тюрми за те, що збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

У Херсоні затримали зрадників, які "зливали" окупантам конспіративні бази ЗСУ.