Їх затримали під час спецоперації в липні минулого року.

Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності учасників агентурних мереж ФСБ Росії. Так, у результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації в липні минулого року. Суд призначив їм покарання у вигляді 8 років ув’язнення.

Фото: ssu.gov.ua

Як встановило слідство, ворожими агентами виявились двоє колишніх колег із Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення Росії їх завербував представник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Фото: ssu.gov.ua

Спочатку у поле зору агресора потрапила жінка, яка активно поширювала у заборонених соцмережах свої прокремлівські погляди. Згодом до співпраці з ворогом вона залучила свого колишнього колегу. Для комунікації з російською спецслужбою використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Києві проросійських агітаторів.