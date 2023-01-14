В окупованому Мелітополі російські загарбники демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

"Окупанти Мелітополя настільки хочуть винищити будь-що українське і силою нав’язати свій «рускій мір», що терор дійшов навіть до пам’ятників. При цьому орки настільки бояться народного спротиву, що як щури вилазять зі своїх нір виключно під покровом ночі. Нагадаю: декілька місяців тому окупанти вивісили на головний флагшток міста свій рашистський триколор, проте чомусь зробили це «побєдобєсіє» посеред ночі. А вчора пізно ввечері, у комендантський час у самому серці міста демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними", - написав він.

Федоров також опублікував фото пустого постамента.

"Орки думають, що сховавши пам’ятник вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотній ефект. Наші символи, як і наших жителів не зламати. Герої України - не на папері і не в камені. Вони в наших серцях і серед нас", - додав він.

Нагадаємо, в тимчасово купованому Мелітополі щодня більшає "гостей" із Росії. Вони використовують українську символіку, аби втертися в довіру місцевого населення.

Раніше міський голова також розповідав, що окупанти за гроші спонукають жителів Мелітополя робити анонімні доноси.