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ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 660 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 660 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 114660 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків - 3104 (+6);
  • бойових броньованих машин - 6173 (+6);
  • артилерійських систем - 2090 (+4);
  • РСЗВ - 437 (+0);
  • засоби ППО - 219 (+1);
  • літаків - 286 (+0);
  • гелікоптерів - 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1867 (+2);
  • крилаті ракети - 723 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4846 (+13);
  • спеціальна техніка - 186 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомив, що Росія втрачає убитими 500-600 окупантів щодня, в той час як втрати України становлять десяту частину від такого показника.

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