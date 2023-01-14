ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 російських окупантів

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 660 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 114660 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 3104 (+6);
- бойових броньованих машин - 6173 (+6);
- артилерійських систем - 2090 (+4);
- РСЗВ - 437 (+0);
- засоби ППО - 219 (+1);
- літаків - 286 (+0);
- гелікоптерів - 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1867 (+2);
- крилаті ракети - 723 (+0);
- кораблі / катери - 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4846 (+13);
- спеціальна техніка - 186 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомив, що Росія втрачає убитими 500-600 окупантів щодня, в той час як втрати України становлять десяту частину від такого показника.