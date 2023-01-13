Росіяни обстріляли три громади Сумщини

При всіх обстрілах ніхто не постраждав.

За день 13 січня росіяни завдали 55 ударів по Білопільській, Краснопільській та Есманській громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що росіяни обстрілювали область ракетами, мінами, снарядами та вибуховими пристроями з безпілотників.

Зокрема, Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню “Град” (15 прильотів). Був пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу була пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

Крім того, по Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів. Згодом окупанти скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, російські окупаційні війська два рази вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.