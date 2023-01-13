Бої за Соледар тривають, – Генштаб

Росія за сьогодні завдала двох ракетих ударів по Донецькій області.

Триває 324 доба російського широкомасштабного вторгнення. Росія сьогодні завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також восьми авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Бої за Соледар продовжуються, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.

Українська авіація протягом доби завдала девʼяти ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, один зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, в заявах російських військових окупанти вже двічі за цей тиждень "взяли" Соледар. У ЗСУ на це відповіли, що бої за місто продовжуються, оборонці чинять опір ворогу.