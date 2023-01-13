Польща може бути лобістом у постачанні танків Leopard для України, - Зеленський

Президент України вважає, що в стратегічному плані Польща і Литва можуть розпочати акцію збору танків Leopard 2 для України.

Польща самотужки не може надати Україні значну кількість танків Leopard 2, але може стати лобістом цього процесу серед країн Заходу. Таку думку в інтерв’ю польському телеканалу TVP висловив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

“Польща самотужки не в змозі надати нам таких обсягів зброї, оскільки з боку Росії є тисячі танків, БМП, БТРів, які Росія отримала у спадок від колишнього СРСР. Але Польща може бути цим двигуном, може бути і є лобістом (щодо надання Україні зброї – ред.)”, - сказав Зеленський.

Він додав, що у стратегічному плані Польща і Литва можуть розпочати акцію збору танків Leopard 2 для України.

Зеленський зауважив, що різні країни мають різноманітну техніку, і від них є різні сигнали щодо її передачі Україні. Він назвав зрозумілим те, що Польща може передати Україні стільки танків, скільки зможе, і що це рішення не лише президента, а й уряду, прем’єр-міністра, воно також залежить від підтримки польського суспільства.

“Але правда така, що перші кроки щодо розблокування постачання танків для України ми очікуємо від найближчих партнерів. Це діє так: ти маєш показувати приклад, хтось завжди має бути першим. За вами підуть інші країни, які мають більше такої техніки, тоді вони рухатимуться швидше”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що цей крок Польщі і Литви дозволить Україні вести переговори з іншими країнами, наводячи їм цей приклад: “Хтось вже зробив такий крок, допоможіть і ви нам – підтримайте Україну”.

Нагадаємо, під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща вирішила надати Україні роту сучасних німецьких танків Leopard. Це рішення було ухвалено в межах міжнародної коаліції.