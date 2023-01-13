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Міноборони створює систему супроводу для звільнених з полону військових

Всі процеси зараз коригуються, спираючись на відгуки та пропозиції військових.

Міноборони створює систему супроводу для звільнених з полону військових
Фото: Андрій Єрмак у ТГ

Сьогодні, 13 січня, у Миколаєві представники Міноборони, Головного управління розвідки МО та Миколаївської обласної ради спільно відпрацьовують супровід українських військових після звільнення з полону.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Тут хотілось написати, що ми створюємо систему постізоляційного супроводу відповідно до міжнародних стандартів. Але насправді ми самі вже створюємо стандарти, бо такого досвіду, як в нашої держави, ні в кого немає зараз", - наголосила Маляр.

Вона підкреслила, що найціннішим в українському досвіді є те, що всі процеси зараз коригуються, спираючись на відгуки та пропозиції військових, які вже пройшли звільнення і постізоляційний етап - лікування, відновлення документів, роботу з психологом тощо.

Нагадаємо, в полоні у Росії перебувають 23 українця, котрі вважались загиблими.

Нещодавно відбувся черговий обмін полоненими, додому повернули 50 українських воїнів.

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