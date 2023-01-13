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Українські прикордонники відбили атаки "вагнерівців" на опорні пункти біля Бахмута

Захисники знищили девʼятьох окупантів, ще 16 отримали поранення. 

Українські прикордонники відбили атаки "вагнерівців" на опорні пункти біля Бахмута
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники знищили декілька штурмових груп ПВК "Вагнера" біля Бахмута. Окупанти намагалися атакувати опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста.

Один із рубежів найманці атакували декілька разів, проте прикордонники вогнем зі стрілецької та групової зброї зупинили загарбників. Про це повідомили в фейсбук ДПСУ. 

Намайнці "Вагнера" намагалися атакувати опорні пункти українських прикордонників біля Бахмута. Захисники відбили всі атаки. 

"Усі атаки ворога було відбито. Противник втратив 9 осіб, близько 16 – поранені", – йдеться у повідомленні. 

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на околиці Бахмута Сили спеціальних операцій взяли під контроль опорний пункт, який утримували російські окупанти. Раніше він утримувався захисниками, але був втрачений внаслідок ворожих атак.

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