Начальник КМВА не вважає військові навчання в Білорусі прямої загрозою наступу

Спільні навчання з росіянами на території Білорусі не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці. Таку думку висловив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Водночас військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу ворога. За розвідувальними даними, для цього Росія готує нову хвилю мобілізації, а 150 000 раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах. Україна самостійно і за допомогою партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і підготовки ворога до ймовірного повторного наступу.

"Я хочу вам сказати, що в нас кожен місяць 2022 року і початок 2023 – вирішальний місяць. Ми ще з лютого 2022 року вистояли, витримали, зупинили, відкинули. Загрозу не знімаємо поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в росії. Поки загроза не знята. В білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії рф, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора. Я би не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території білорусі, з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об’єктів інфраструктури", – заявив Попко.

Нагадаємо, за оцінкою Генштабу, протягом поточного року загроза наступу з території Білорусі зберігатиметься: анонсовані спільні військові навчання ворог може використати для маневрів своєї армії. Водночас станом на зараз заходів із підготовки ударного угруповання для відновлення наступальних дій із Білорусі не спостерігається.

Росія продовжує переміщення до Білорусі свої підрозділи. А на аеродром Мачулищі росіяни перебазували близько 10 вертольотів. Також очікується перебазування військових літаків. Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів і застосування ударів БпЛА з білоруської території.