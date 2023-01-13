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Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області

За добу правоохоронці отримали 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів.

Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області
Фото: Нацполіція

Російські окупанти за минулу добу, 12 січня, обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Білогір'я, Дорожнянка, Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Новоандріївка,  Мала Токмачка, Ольгівське, Шевченко, Малинівка, Щербаки, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що за добу надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. 

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась. 

У окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.

Нагадаємо, станом на ранок 13 січня захисники відважно намагаються втримати оборону Соледара. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу. Бої за місто тривають. 

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