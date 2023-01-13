Згода надати Україні танки та інше важке озброєння може повʼязуватися із побоюваннями ескалації наступу, – New York Times

Відчуття терміновості у наданні потужнішої зброї частково відображає протистояння на полі бою на сході України, де протягом місяців росіяни намагалися захопити місто Бахмут та околиці.

Згода на передачу важкого озброєння Україні може бути повʼязана із побоюваннями західних посадовців стосовно того, що Росія піде навесні в новий наступ. Раніше вони відмовлялися від таких постачань, остерігаючись, що "можуть спровокувати Москву", пише New York Times.

Але останніми тижнями ситуація змінилася. Спершу наприкінці грудня США оголосили про відправку систем ППО Patriot. Потім Німеччина також зобовʼязалася надати батарею цієї системи, а за кілька годин Франція, Німеччина і Сполучені Штати вперше пообіцяли надіслати бойові броньовані машини.

"Зараз цілком імовірно, що сучасні західні танки будуть додані до зростаючого списку потужної зброї, яка надсилається Україні, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники беруть на себе більший ризик, щоб захищати Україну, особливо враховуючи те, що її військові досягли несподіваних успіхів і протистояли виснажливим нападам", – вважають журналісти.

New York Times зазначила, що відчуття терміновості у надсиланні потужнішої зброї частково відображає похмуре протистояння на полі бою на сході України, де протягом місяців росіяни намагалися захопити місто Бахмут та околиці, зазнаючи великих втрат, але мало досягнувши. Протягом цього тижня особливо жорстокі бої розгорнуті в сусідньому місті Соледар, від кварталу до кварталу та від будинку до будинку, з суперечливими заявами щодо контролю над містом.

Союзники по НАТО, які колись були частиною радянської сфери, передали Україні свої танки тих часів. Але більша частина українських запасів була знищена або виснажена місяцями битв, і також є брак боєприпасів – радянські танки несумісні із західними снарядами.

Експертка з питань оборони Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд вважає, що Москва, схоже, мобілізує сотні тисяч нових призовників для свого наступу. Це, зокрема, підштовхнуло дискусію про танки, сказала вона, "щоб дозволити українським силам зараз досягти значного прогресу".

"Відтоді, як майже рік тому почалася війна, Захід опирався надати Україні частину своєї найпотужнішої зброї, побоюючись, що це приведе НАТО до прямого конфлікту з Росією. Але бачачи рішучість України чинити опір, невеликі перспективи мирних переговорів найближчим часом і тупикову ситуацію на полі бою, союзники по НАТО поступилися", – зазначили журналісти.

Вони додали, що Україна робила запит на постачання сучасних танків іще від початку війни, але рушієм для втілення цих прохань стали публічні заклики польського та британського урядів змінити позицію. Британці дали зрозуміти, що вони близькі до згоди надіслати невелику кількість танків, а польський уряд заявив, що з радістю надішле кілька своїх танків німецького виробництва, хоча на це потрібна згода Берліна.

Речник міністерства оборони Німеччини сказав, що уряд Олафа Шольца, соціал-демократа, не ухвалював жодного рішення. Але його партнери по коаліції, Зелені та Вільні демократи, підтримують відправку танків, і в четвер високопоставлений міністр посилив тиск.

"Є різниця між ухваленням рішення для себе та перешкоджанням прийняттю рішення іншими", – сказав у Берліні міністр економіки Німеччини та віцеканцлер Роберт Габек.

Навіть за умови надання танків, є деякі озброєння, які ще не розглядаються, зокрема винищувачі та ракети більшої дальності, які можуть вразити окупований Крим і саму Росію. Адміністрація Байдена, яка очолює коаліцію союзників, що постачають Україні зброю, досі стримує виділення танків M1 Abrams американського виробництва, які потребують постійного обслуговування та спеціального палива, і які, за словами чиновників, занадто дефіцитні.

Нагадаємо, цього тижня польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що його країна у межах міжнародної коаліції згодна передати Україні роту танків Leopard. Це сучасна техінка, на необхідності якої наголошувала Україна. Від Німеччини потрібна згода на передачу, оскільки вона є країною-виробником.

Берлін офіційно поки не повідомляв про згоду, але міністр Роберт Габек сказав, що одна справа – самим передавати танки, а інша – заважати передачі.