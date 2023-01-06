Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
ГоловнаСвіт

Німеччина передасть Patriot для України зі своїх запасів, - речник Міноборони

Навчати управління українських військових будуть у Німеччині та в США.

Німеччина передасть Patriot для України зі своїх запасів, - речник Міноборони
Fмериканські ракетні комплекси протиповітряної оборони Patriot (ілюстративне фото)
Фото: Swedish armed forces Stefan Bratt

Україна отримає від Німеччини систему Patriot із запасів бундесверу, а не з числа тих, які Берлін пообіцяв своїм союзникам у Східній Європі.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Укрінформ.

"Що стосується зобов’язань перед Словаччиною, то ми продовжуємо місію. Плани щодо Польщі ми також втілимо в життя. Для України було вирішено передати додаткову систему, або принаймні необхідні компоненти, із запасів бундесверу", – сказав він, додавши, що цей крок робиться разом з американськими партнерами.

Гельмбольд підкреслив важливість допомоги Україні в захисті від російських ударів з повітря.

Він нагадав, що Німеччина "уже не перший місяць допомагає у цьому аспекті": ЗСУ збивають повітряні цілі ракетами Stinger, Strela (про передачу яких оголосили вже 26-27 лютого 2022 року), САУ Gepard і Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra та системою Iris-T. Patriot стане наступним кроком.

Гельмбольд додав, що системи ППО Iris-T і Patriot мають різний радіус дії та інші відмінності у функціонуванні. Зокрема, Patriot складається з більшої кількості компонентів, тому важливим є те, щоби вона функціонувала в загальній системі.

Навчати управління українських бійців будуть у Німеччині та в США.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти Росії стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також