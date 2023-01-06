Німеччина передасть Patriot для України зі своїх запасів, - речник Міноборони

Навчати управління українських військових будуть у Німеччині та в США.

Україна отримає від Німеччини систему Patriot із запасів бундесверу, а не з числа тих, які Берлін пообіцяв своїм союзникам у Східній Європі.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Укрінформ.

"Що стосується зобов’язань перед Словаччиною, то ми продовжуємо місію. Плани щодо Польщі ми також втілимо в життя. Для України було вирішено передати додаткову систему, або принаймні необхідні компоненти, із запасів бундесверу", – сказав він, додавши, що цей крок робиться разом з американськими партнерами.

Гельмбольд підкреслив важливість допомоги Україні в захисті від російських ударів з повітря.

Він нагадав, що Німеччина "уже не перший місяць допомагає у цьому аспекті": ЗСУ збивають повітряні цілі ракетами Stinger, Strela (про передачу яких оголосили вже 26-27 лютого 2022 року), САУ Gepard і Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra та системою Iris-T. Patriot стане наступним кроком.

Гельмбольд додав, що системи ППО Iris-T і Patriot мають різний радіус дії та інші відмінності у функціонуванні. Зокрема, Patriot складається з більшої кількості компонентів, тому важливим є те, щоби вона функціонувала в загальній системі.

Навчати управління українських бійців будуть у Німеччині та в США.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти Росії стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.