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Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіда запросили в Україну

На наступному тижні Кісіда відвідає країни G7.

Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіда запросили в Україну
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника японського уряду.

Зазначається, що запрошення передав голова Офісу президента України Андрій Єрмак послу Японії у середу.

"Японія підтримує громадян України... і робить відповідні кроки у якості голови G7 цього року", – повідомив секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на брифінгу у Токіо.

Наступного тижня Кісіда відвідає країни-члени "Великої сімки", зокрема Францію, Італію, Британію, Канаду та США. Турне пройде незадовго до травневого саміту G7 у Хіросімі.

 

Раніше повідомлялося, що Японія має намір запросити на саміт президента України Володимира Зеленського.

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