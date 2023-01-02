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Японія хоче запросити Зеленського на саміт G7

Ймовірно, Володимир Зеленський візьме участь у саміті у онлайн форматі.

Японія хоче запросити Зеленського на саміт G7
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який головує на цьогорічному саміті G7 в Хіросімі 19-21 травня, координує запрошення на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє видання Nikkei.

Прем’єр-міністр Японії має намір запросити президента України розповісти про поточну ситуацію в Україні, зокрема про питання продовольчої та енергетичної безпеки, що виникли внаслідок російського вторгнення

Передбачається, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті у онлайн форматі. 

Також на саміт можуть запросити прем’єр-міністра Індії Моді, який цього року головує на саміті G20, та президента Індонезії Джоко Відодо, який головує в АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). 

Як раніше повідомлялось, країни "Великої сімки" мобілізували до 32 млрд доларів бюджетної та економічної підтримки для України на 2023 рік.

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