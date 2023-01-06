Європейські газові угоди під загрозою через посилення корупційного скандалу з Катаром, – ЗМІ

Катар заперечує спробу підкупу чиновників ЄС, попередивши, що відносини з Європою є під загрозою.

Розслідування корупційного скандалу в Європейському парламенті може вплинути на економічні зв’язки між ЄС та Катаром, ключовим новим постачальником енергії до Європи. Євроблок зараз намагається зменшити газозалежність від Росії.

Про це пише “Голос Америки”.

Андре Вольф з берлінського Центру європейської політики, експерт із відносин між ЄС і Катаром зазначив, що зараз зростає вимога щодо перегляду нещодавніх політичних рішень щодо Катару після звинувачень у хабарництві.

“За останні кілька місяців була законодавча процедура щодо лібералізації віз для громадян Катару в Європу, в ЄС, і, очевидно, (Катар) намагався вплинути на прийняття рішень щодо цього законодавства. Цей закон вже прийнятий. Наразі його призупинено внаслідок розслідування, що триває”, – сказав він.

Катар заперечує спробу підкупу чиновників ЄС, попередивши, що відносини з Європою є під загрозою.

Одними з європейських країн, які підписали угоди про купівлю катарського зрідженого природного газу, є Німеччина та Бельгія.

“Рішення запровадити таке дискримінаційне обмеження, яке обмежує діалог і співпрацю з Катаром до завершення судового процесу, негативно вплине на регіональну та глобальну співпрацю в галузі безпеки, а також на дискусії навколо глобальна енергія”, – йдеться у грудневій заяві місії Катару в ЄС.

Вольф додав, що скандал стався у “делікатний час”. "Катар з його розвиненою інфраструктурою та відносною близькістю до Європи буде важливим гравцем і матимиме все важливішу роль у загальному обсязі імпорту газу до Європи”, – підкреслив аналітик.

Він зазначив, що Катар був обурений європейською критикою його законів про права людини та рівність під час проведення минулого місяця чемпіонату світу з футболу.

“Це також торкнулося, я думаю, деякі досить глибоко укорінених питань, пов'язаних з культурою та релігією, які краще не змішувати з чемпіонатом світу з футболу чи іншими політичними питаннями. Але я думаю, що двосторонні відносини можуть подолати цей період, тому що співпраця у їхніх інтересах”, – вважає Вольф.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола минулого місяця попередила, що кримінальне провадження шкодить довірі до ЄС. “Довіру, на побудову якої були потрібні роки, а на її руйнування лише миті, потрібно буде відновити, і ця робота починається зараз”, – сказала вона.

Нагадаємо, Андреа Коццоліно, італійський член Європейського парламенту, і його бельгійський колега Марк Тарабелла є останніми підозрюваними в корупційному скандалі . За деякими даними, Катар намагався вплинути на рішення Європарламенту за допомогою великих сум грошей.

У грудні Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі. Її затримали на місці злочину в межах розслідування корупції в інтересах Катару і залишили у в'язниці до суду.

Раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб.