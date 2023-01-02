Президентка Європарламенту ініціювала процедуру позбавлення недоторканності двох депутатів

Мецола звернулася до всіх служб і комітетів ЄП із проханням надати процедурі позбавлення недоторканності першочерговий характер; сподівається, що це питання вдасться вирішити до 13 лютого.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола ініціювала процедуру позбавлення недоторканності двох депутатів.

Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту.

Такий крок Мецола зробила після звернення судових органів Бельгії. Відповідний запит очільниця ЄП оголосить на пленарному засіданні 16 січня. Тоді цей запит передадуть у Комітет із правових питань для пропозиції щодо ухвалення рішення.

"Від початку Європейський парламент зробив усе, що міг, аби допомогти у розслідуванні, і ми продовжуватимемо слідкувати за тим, щоб не було безкарності. Винуватці побачать, що цей парламент - на боці закону", - заявила Мецола і додала, що Європарламент зробить усе, щоб боротися з корупцією.

Відповідно до порядку зняття імунітету з депутатів Європейського парламенту, запити оголошує президент ЄП на пленарному засіданні, тоді їх передають у Комітет з правових питань. Він призначає доповідача, тоді справи представляють на засіданні комітету, а далі може відбутися слухання. Опісля комітет ухвалює рекомендацію для всього парламенту схвалити або відхилити запит. Усі справи щодо зняття недоторканності розглядають у закритому режимі.

Мецола звернулася до всіх служб і комітетів Європарламенту з проханням надати процедурі позбавлення недоторканності першочерговий характер. Президентка сподівається, що це питання вдасться вирішити до 13 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", джерела агенції AFP зазначили, що йдеться про двох ключових фігурантів у корупційній справі – італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.

Нагадаємо, у грудні Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі. Її затримали на місці злочину в межах розслідування корупції в інтересах Катару. Раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб.

За деякими даними, Катар намагався вплинути на рішення Європарламенту за допомогою великих сум грошей.