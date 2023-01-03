У Мексиці обрали першу жінку-голову Верховного суду

У понеділок, 3 cічня Верховний суд Мексики обрав першу жінку-президента.

Про це пише Reuters.

Більшістю 6-5 голосів судді обрали головою найвищого суду країни Норму Піну, яка замінила кандидата, призначеного до суду за попередньої адміністрації.

Піна, зокрема, захищає перехід Мексики на відновлювані джерела енергії. Вона виступила проти низки норм спірного закону про електроенергію, який відстоює президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Обрадор підтримує державні енергетичні компанії країни, що залежать від викопного палива.

Піна змінила Артуро Залдівара на тлі напружених дебатів про те, хто має очолити суд. Окрім того, у грудні ЗМІ розповсюдили інформацію, що інша претендентка на посаду, суддя Ясмін Есківель, займалася плагіатом її дипломної роботи. Есківель звинувачення відкинула, її альма-матір, Національний автомний університет Мексики розпочав розслідування.

“Президент тиснув на суд, щоб той підтримав його політику, зокрема, щодо передачі контролю над енергетичним сектором національної енергетичної компанії Comision Nacional de Electricidad (CFE) та державної нафтової компанії Petroleos Mexicanos (Pemex)”, – зазначає Reuters.

Лопес Обрадор стверджує, що минулі уряди, зокрема попередня адміністрація на чолі з Енріке Пенья Ньєто, “перекосили” енергетичний ринок на користь приватних компаній.