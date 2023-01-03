Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Російська армія втратила вбитими близько 107 440 осіб за час війни в Україні
Російська армія втратила вбитими близько 107 440 осіб за час війни в Україні
Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів"
Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів"
ГоловнаСвіт

Новий уряд Ізраїлю продовжить надавати гуманітарну допомогу України,- голова МЗС Коен

Про підтримку зброєю, втім, він не згадав.

Новий уряд Ізраїлю продовжить надавати гуманітарну допомогу України,- голова МЗС Коен
Фото: Lazar Berman/The Times of Israel

Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен запевнив, що уряд країни буде і надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє The Times of Israel

У своїй інавгураційній промові перед співробітниками МЗС міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен сказав, що цей уряд буде менше говорити і продовжить гуманітарну допомогу Україні. 

Він також зазначив, що відносини Ізраїлю з США “перебувають на першому місці в наших пріоритетах”, і наголосив, що Ізраїль є ключовим партнером для Європи та має можливість поглибити свої зв’язки з ЄС. 

Коен повідомив, що зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. 

Голова МЗС Ізраїлю також звернув увагу на ядерну загрозу від Ірану, кажучи, що Ізраїль зосередиться на розширенні свого військового потенціалу, одночасно створюючи міжнародний фронт проти ядерних амбіцій Тегерана. 

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав з призначенням свого нового колегу з Ізраїлю – Елі Коена. Також президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також