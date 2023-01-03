Новий уряд Ізраїлю продовжить надавати гуманітарну допомогу України,- голова МЗС Коен

Про підтримку зброєю, втім, він не згадав.

Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен запевнив, що уряд країни буде і надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У своїй інавгураційній промові перед співробітниками МЗС міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен сказав, що цей уряд буде менше говорити і продовжить гуманітарну допомогу Україні.

Він також зазначив, що відносини Ізраїлю з США “перебувають на першому місці в наших пріоритетах”, і наголосив, що Ізраїль є ключовим партнером для Європи та має можливість поглибити свої зв’язки з ЄС.

Коен повідомив, що зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Голова МЗС Ізраїлю також звернув увагу на ядерну загрозу від Ірану, кажучи, що Ізраїль зосередиться на розширенні свого військового потенціалу, одночасно створюючи міжнародний фронт проти ядерних амбіцій Тегерана.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав з призначенням свого нового колегу з Ізраїлю – Елі Коена. Також президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду.