Армія Сирії заявила, що Ізраїль атакував аеропорт Дамаска

Сирійські військові стверджують, що його виведено з ладу.

Армія Сирії заявила, що Збройні сили Ізраїлю завдали удару по міжнародному аеропорту Дамаска, чим вивели його з ладу. За даними військових, загинули двоє солдатів, ще два поранені, пише Bloomberg.

Це – друга за сім місяців атака на аеропорт Дамаска, що вивела його з ладу. Сирійські військові стверджують, що пошкодження зафіксовані і поруч із аеропортом, але деталей не надали.

Ізраїль завдав ударів по аеропортах і портах у контрольованих урядом частинах Сирії, очевидно, намагаючись запобігти поставкам зброї з Ірану бойовикам, яких підтримує Тегеран, включно з ліванською "Хезболлою".

Опозиційний військовий спостерігач повідомив, що ізраїльські удари вразили аеропорт, а також склад зброї поблизу об’єкта на південь від Дамаска. Базована у Великобританії Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що під час удару загинули чотири людини. Ізраїль атаку не коментує.

Попереднього удару по аеропорту в сирійській столиці було завдано 10 червня. Ізраїль визнавав, що завдає ударів по базах бойових союзників Ірану, таких як ліванська "Хезболла", яка направила тисячі бійців на підтримку сил президента Сирії Башара Асада.