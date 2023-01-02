Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
ГоловнаСвіт

Армія Сирії заявила, що Ізраїль атакував аеропорт Дамаска

Сирійські військові стверджують, що його виведено з ладу. 

Армія Сирії заявила, що Ізраїль атакував аеропорт Дамаска
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Армія Сирії заявила, що Збройні сили Ізраїлю завдали удару по міжнародному аеропорту Дамаска, чим вивели його з ладу. За даними військових, загинули двоє солдатів, ще два поранені, пише Bloomberg

Це – друга за сім місяців атака на аеропорт Дамаска, що вивела його з ладу. Сирійські військові стверджують, що пошкодження зафіксовані і поруч із аеропортом, але деталей не надали. 

Ізраїль завдав ударів по аеропортах і портах у контрольованих урядом частинах Сирії, очевидно, намагаючись запобігти поставкам зброї з Ірану бойовикам, яких підтримує Тегеран, включно з ліванською "Хезболлою".

Опозиційний військовий спостерігач повідомив, що ізраїльські удари вразили аеропорт, а також склад зброї поблизу об’єкта на південь від Дамаска. Базована у Великобританії Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що під час удару загинули чотири людини. Ізраїль атаку не коментує.

Попереднього удару по аеропорту в сирійській столиці було завдано 10 червня. Ізраїль визнавав, що завдає ударів по базах бойових союзників Ірану, таких як ліванська "Хезболла", яка направила тисячі бійців на підтримку сил президента Сирії Башара Асада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також