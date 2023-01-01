Прем'єр Косова закликав збільшити миротворче угруповання НАТО у регіоні

В даний час в Косово розгорнуто близько 3800 солдатів миротворчих сил KFOR.

Після спалаху напруженості у відносинах між Сербією і Косово минулого тижня косовський прем'єр Альбін Курті закликає до посилення присутності сил НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Значне збільшення кількості солдатів і військової техніки НАТО в нашій країні покращило б безпеку і мир в Косово і в усьому регіоні Західних Балкан", - сказав Курті.

Він пояснив, що Косово в даний час збільшує витрати на оборону і кількість своїх солдатів і резервістів.

"Збільшення кількості солдатів у складі миротворчих сил НАТО KFOR підтримало б наші оборонні зусилля" – пояснив він.

В даний час в Косово розгорнуто близько 3800 солдатів KFOR.

Нагадаємо, що минулої середи погіршилася безпекова ситуація в конфлікті між Сербією і Косово. У відповідь на зведення дорожніх барикад на сербській стороні уряд у Приштині тимчасово закрив найважливіший прикордонний перехід. Косовські сили безпеки та солдати KFOR зазнали кількох нападів, в тому числі із застосуванням вогнепальної зброї. Після закликів ЄС і США до деескалації, президент Сербії Александар Вучич домігся демонтажу дорожніх барикад.

Ескалація ситуації триває з липня, коли серби протестували через рішення влади Косова перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.

9 грудня поліція Косова посилила присутність у муніципалітеті Північній Мітровиці, де більшість населення становлять серби. 11 грудня в Косово відбулися нові заворушення через затримання колишнього поліцейського. Сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні завмирає. Так політик оцінює те, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні.

26 грудня у північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО. 27 грудня Вучич наказав привести армію Сербії до повної боєготовності, щоб захищати сербів "де б вони не жили".