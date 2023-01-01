Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Хмельниччину атакували російські дрони, є поранені, - ОП (оновлення)
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
ГоловнаСвіт

Джонсон переконаний, що Україна може перемогти Путіна у 2023 році

"2023 рік стане суттєвим кращим у порівнянні з 2022 роком".

Джонсон переконаний, що Україна може перемогти Путіна у 2023 році
Фото: Борис Джонсон у Twitter

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконаний, що Україна переможе Росії у 2023 році.

Про це йдеться у його новорічному привітанні.

“Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І, загалом, 2023 рік стане суттєвим кращим у порівнянні з 2022 роком. Наважтеся мріяти. Щасливого Нового року!”, – написав Джонсон у Твіттері.

Нагадаємо, у квітні Джонсон заявив про "реалістичну можливість" того, що війна в Україні триватиме до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдастся "перемолоти українців".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також