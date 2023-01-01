Джонсон переконаний, що Україна може перемогти Путіна у 2023 році

"2023 рік стане суттєвим кращим у порівнянні з 2022 роком".

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконаний, що Україна переможе Росії у 2023 році.

Про це йдеться у його новорічному привітанні.

“Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І, загалом, 2023 рік стане суттєвим кращим у порівнянні з 2022 роком. Наважтеся мріяти. Щасливого Нового року!”, – написав Джонсон у Твіттері.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022