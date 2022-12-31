Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба

Уряд Угорщини бореться за гроші від Єврокомісії, і використовує для цього Україну.

Україна стала заручницею Віктора Орбана в боротьбі прем’єр-міністра Угорщини за гроші від ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Politico.

Міністр наголосив, що Угорщина грає у свою власну гру, і використовує Україу в боротьбі за гроші, які, на її думку, винна їм Єврокомісія.

“Доброю новиною є те, що Комісія знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою, не забезпечуючи голосування Угорщини, тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення”, - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна очікує отримати перший транш пакету допомоги наступного місяця, і чим швидше, тим краще.

“Ми цінуємо всю допомогу, яку ми отримуємо, але час завжди є проблемою. Коли ви воюєте, все потрібне на вчора”, – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що українці вітають дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, але його недостатньо. Тому просування десятого пакету, спрямованого на перешкоджання ланцюжку постачання зброї Москві, буде одним із ключових дипломатичних пріоритетів Києва у 2023 році.

Новий пакет має вдарити по російській військовій промисловості, оскільки Росія виробляє ракети, незважаючи на санкції Заходу.

“Ми очікуємо, що наступний пакет санкцій вдарить по компаніях, які займаються постачанням запасних частин, необхідних для виробництва ракет, і закриє лазівки в глобальному ланцюгу поставок”, - уточнив Кулеба.

Як раніше повідомлялось, уряди Європейського союзу уклали угоду з Угорщиною, яка визначає фінансову допомогу Україні у 2023 році.

Ця угода означає, що наступного року Україна отримає 18 мільярдів євро з бюджету ЄС. Уряди ЄС також погодилися скоротити з 7,5 до 6,3 млрд євро коштів ЄС для Угорщини, які Єврокомісія хотіла заморозити через проблеми Будапешта з верховенством права.