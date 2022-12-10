Нещодавніх антикорупційних реформ Угорщини недостатньо для розмороження мільярдних коштів ЄС, - Єврокомісія

Втім країни ЄС можуть заохотити Угорщину, схваливши виділення частини від суми запланованої.

Європейська комісія знову підтвердила, що нещодавні зміни, спрямовані на покращення антикорупційних гарантій в Угорщині, не усунули побоювання щодо стану демократії в країні, і не будуть підставою для передачі їй коштів на суму до 13,3 млрд євро.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"ЄС заблокував кошти через побоювання щодо корупції та низької незалежності судової системи в Угорщині, яка, у свою чергу, наклала вето на позику ЄС Києву та пропозицію щодо глобального корпоративного податку", - йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії відзначили нещодавні зміни в угорському законодавстві, проте зазначають, що цього недостатньо.

"Я відзначаю зусилля, докладені Угорщиною до цього часу для вжиття кількох заходів. Однак загальний ризик для бюджету ЄС залишається незмінним... Він не змінився на тлі останніх законодавчих змін, ухвалених в Угорщині", - написав у листі до постійних представників ЄС єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Втім Європейська комісія залишає відкритою можливість того, що інші держави-члени ЄС можуть винагородити Будапешт за його останні кроки, ухваливши остаточне рішення.

Джерела агентства повідомляють, що країни ЄС можуть скористатися останніми змінами у законодавстві Угорщини, щоб схвалити виділення 5,8 млрд євро у рамках відновлення Угорщини після COVID-19. Таким чином сума заморожених коштів може бути знижена до 7,5 млрд євро. Це обговорення має відбутися у понеділок.

Між тим, угорське питання може бути розв’язане на найвищому рівні ЄС, коли 27 національних лідерів блоку, включно з Орбаном, зустрінуться на саміті 15-16 грудня.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Крім того, його країна вже ветувала пакет допомоги Україні на 18 млрд євро, а також висловлюється проти пропозиції подвоїти фонд ЄС для постачання зброї іншим країнам, зокрема Україні. Політика Угорщини породжує заклики всередині ЄС щодо відходу від принципу одностайності схвалення рішень.