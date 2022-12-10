​Австрійський журнал Profil назвав Зеленського "Людиною року"

Головний інформаційно-політичний журнал Австрії Profil назвав президента України Володимира Зеленського "Людиною року" через його вплив на долю України та Заходу загалом.

Про це повідомляється на сайті видання.

У статті під назвою "Володимир Зеленський: Людина, яка сколихнула вільний світ" зазначається, що цього року "Людиною року" (Mensch des Jahres) було обрано президента України. При цьому вказується на те, що Зеленський сприймається у світі не лише як представник України, яка зазнає нападу з боку Росії, але і як "людина Заходу".

"Зеленський – це наша людина. І це не пов’язано з нестачею оригінальності, коли британська газета Financial Times, американський журнал "Time", а тепер і журнал Profil вважають одну й ту ж особу найбільш важливою і впливовою у цьому році", - йдеться у матеріалі.

Profil вказує на те, що Зеленський після повномасштабного російського вторгнення в Україну вирішив не залишати свою країну і не здаватися, натомість віддавши наказ українській армії чинити опір.

"Цим вчинком хоробрості він заслуговує на повагу", - зазначається у статті.

Нагадаємо, американське видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Раніше американський журнал Time назвав президента Зеленського та "дух України" символами 2022 року. А 5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times.