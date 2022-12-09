Уряд Грузії обіцяє закупити генератори для України

Кількість генераторів і сума на їх придбання невідомі.

Уряд Грузії ухвалив рішення про закупівлю генераторів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє видання “Новости-Грузия”.

Міністерству економіки та сталого розвитку доручено виконати розпорядження про закупівлю генераторів у найкоротші терміни.

Поки кількість генераторів та сума, виділена на їх придбання, не названі.

Раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що грузинська сторона місяць не відповідає на прохання про допомогу генераторами.

Представник уряду Грузії у відповідь на це заявив, що було тимчасове непорозуміння, і "Грузія залишається на першому місці серед країн, які надали гуманітарну допомогу".

За його даними, на 1 грудня Грузія витратила до 12 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, 26 тис. громадян України, які зараз проживають на території Грузії, отримують відповідну фінансову допомогу, а також підтримку у сфері медицини та освіти.

Нагадаємо, у Грузії триває збір коштів на придбання генераторів для України. Під час акції "Поділися світлом" вже вдалося зібрати кошти на 200 апаратів.