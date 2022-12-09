До Києва прибула мер Барселони

До Києва з візитом прибула мер Барселони Ада Колау.

Як повідомив у Facebook міський голова столиці Віталій Кличко, Колау показали зруйнований російським дроном-камікадзе будинок на вулиці Жилянській, а також пожежну частину, де працюють два пожежних спецавто. Їх раніше Барселона передала Києву.

"Барселона обіцяє передати на початку наступного року ще 2 пожежних автомобілі. А також - 4 потужних генератори, автокран з вантажопідйомністю до 40 тонн та захисні костюми для рятувальників проти різних видів загроз", - розповів Кличко.

Міський голова Києва додав, що наступного року столиця буде містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони.

Нагадаємо, у вересні Київ та Барселона стали містами-побратимами.

Днями Харків отримав від Києва два пожежні авто для пінного гасіння пожеж. Автомобілі були виготовлені у Польщі, їх виробництво профінансували благодійники з Німеччини.