Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Ірпінська міська рада відзначила художника за привернення уваги світової спільноти до України.

Анонімний художник Бенксі, який створив в Україні декілька графіті, присвячених війні з Росією, став почесним громадянином міста Ірпінь на Київщині. Таке рішення ухвалила 8 грудня Ірпінська міська рада.

«Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань й увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня та ідею його відродження», — прокоментував міський голова міста Олександр Маркушин.

Це звання також присвоїли керівнику регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрію Букіну, який координував евакуацію мешканців Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення.

Бенксі створив сім графіті у Києві та у Київській області, зокрема — на зруйнованій багатоповерхівці в Ірпені із зображенням гімнастки.

Нагадаємо, нещодавно у Гостомелі затримали зловмисників, які намагалися викрасти графіті Бенксі.