Національна філармонія України оголосила програму на грудень

Попри вимкнення світла, Національна філармонія України продовжує концертну діяльність, за потреби - при свічках. Про це повідомила пресслужба філармонії.

На грудень заплановані наступні заходи:

Фото: Національна філармонія України

3-4 грудня: Фестиваль гітарної музики

Чи не вперше за 18 років Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ -2022» із відомих причин не вітатиме зарубіжних гостей. Темою першого концерту стане танго, у центрі програми – Сюїта «Історія танго» Астора П’яццолли. Три яскраві п’єси циклу, «Бордель-1900», «Кафе-1930» та «Нічний клуб-1960», по-своєму розкажуть, як і де зародилося танго.

У другому концерті виступить знаменитий квартет гітаристів «Київ». Володимир Шаруєв, засновник і керівник ансамблю, створив ансамбль 1992 року зі своїх учнів, випускників Національної музичної академії. Центром програми стане яскравий «Андалузький» концерт для чотирьох гітар з оркестром іспанського композитора Хоакіна Родріго.

Фото: Національна філармонія України

6 грудня - Різдвяна програма «Тиха ніч»

Артисти Національного будинку музики представлять різдвяну програму «Тиха ніч». Це поєднання соло на органі Валерії Балаховської та звучання мідних духових від Камерного ансамблю «Київ-Брасс». Прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Теодора Дюбуа, Ганса-Андре Штамма, Леонарда Бернстайна, Франца Грубера. Назву програмі дала знаменита християнська колядка, яку було створено у різдвяний вечір 24 грудня 1818 року в одному австрійському селі церковним органістом Францом Грубером на слова священника Йозефа Мора. Щойно по прем’єрі у місцевій кірсі колядка швидко поширилася Європою. 2011 року цей твір було включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Національна філармонія України

9 грудня - Франц Шуберт та Фанні Мендельсон

Філармонічний симфонічний оркестр під орудою диригента Миколи Дядюри виконає твори Франца Шуберта та Фанні Мендельсон. На відміну від Шуберта, ім’я Фанні Мендельсон (у заміжжі – Гензель), рідної сестри композитора Фелікса Мендельсона, менш знане широкому загалу. А втім, у ХІХ столітті Фанні була однією з небагатьох відомих жінок-композиторок Європи. Вона була не лише талановитою композиторкою, але й вправною піаністкою та співачкою. Кажуть, її голосом захоплювався Гьоте, котрий присвячував їй свої вірші, а та, своєю чергою, перекладала їх на музику й сама ж виконувала. Фанні вела активну концертну діяльність, грала твори Баха, Моцарта, Бетховена, зокрема, музику свого брата Фелікса. Вона – авторка понад 500 творів різних жанрів. Серед них – три органні прелюдії, фортепіанний і струнний квартет, кілька кантат, п’єси для фортепіано, низка вокальних творів на вірші Гете, Гейне, Ламартіна, Ленау та інших поетів.

Фото: Національна філармонія України

10 грудня - Квінтет для валторни і струнного квартету Антоніна Рейхи

Особливістю програми Київського камерного оркестру стане виконання Квінтету для валторни і струнного квартету Антоніна Рейхи. Чеський композитор і педагог, проживши більшу частину життя у Парижі, не увійшов у світовий канон найвідоміших європейських класиків. Проте його фортепіанний цикл із 36 фуг за новаторським підходом, сміливістю музичних експериментів і досі немає аналогів у світовій композиторській практиці. Серед найбільш виконуваних творів Рейхи – його квінтети для духових, яких у нього близько двох десятків. Рейха був одним із перших композиторів свого часу, що серйозно й відповідально підійшли до створення концертного репертуару для духових інструментів. Ми почуємо Квінтет для валторни й струнного квартету мі-бемоль мажор, що був виданий 1829 року у Парижі.

Фото: Національна філармонія України

12 грудня - Музика Бароко

Бароко у виконанні ансамблю мідних духових – це, щонайменше, незвично. Таку програму підготували музиканти брас-квінтету філармонічного симфонічного оркестру Philharmonic Brass Ukraine. Прозвучить музика Арканджело Кореллі, Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Жана-Філіпа Рамо. Попри те, що перші твори для ансамблю мідних з’явилися ще в епоху Відродження, потім було майже три століття забуття. Щойно у ХІХ столітті Гектор Берліоз один із перших почав писати музику для брас-квінтету. А загалом це продукт середини минулого століття. Тож Бах та Вівальді не писали для цього складу. Усі без винятку барокові твори концертної програми Philharmonic Brass Ukraine – це аранжування Дж. Ф. Тейларда. Родзинкою стане виконання увертюри до опери «Дардан» Рамо, дуже рідко виконуваного твору у світовій оперній практиці загалом. Причиною, на думку деяких критиків, є слабкість «Дардана» як драматичного твору, хоча у музичному плані цю оперу вважають однією з найцікавіших робіт Рамо.

17 грудня - Прем’єра в Україні Симфонієти Золтана Алмаші

Національний симфонічний оркестр під орудою диригента Володимира Сіренка виконає вперше в Україні Симфонієту сучасного українського композитора Золтана Алмаші. Твір написано навесні 2021 року на замовлення Оксани Линів та оркестру YSOU. Симфонієта мала прозвучати в одній програмі з музикою Моцартів, батька і сина, а також нашого українського «Моцарта» Валентина Сильвестрова, тож композитор обрав «моцартівський» склад оркестру. Один із основних інструментів – литаври. Уперше Симфонієта прозвучала в Австрії. Крім твору Алмаші, прозвучать Симфонія №5 («Реформаційна») Фелікса Мендельсона-Бартольді та Концерт №5 для скрипки з оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Соліст – Андрій Павлов (скрипка).

21 грудня - Різдвяна музика «Christmas edition»

Молодіжний камерний хор «United» виконає шедеври, які уособлюють традицію святкування Різдва. Серед них - «Щедрик» Миколи Леонтовича, «Тиха ніч» Франца Грубера. Доповненням програми стануть різдвяні піснеспіви сучасного латвійського композитора Ерікса Ешенвалдса, а також композиція «Свят, Свят Господь Саваоф» української композиторки Ірини Алексійчук. Наостанок прозвучить найвідоміший твір британського композитора Джона Тавеннера «The Lamb» на вірші Вільяма Блейка зі збірки поезій «Пісні невинності». Після прем’єри твору 1982 року у Кембріджі напередодні Різдва «The Lamb» також міцно увійшов до різдвяної музичної колекції.

23 грудня - Музика Вольфганга Амадея Моцарта

За підтримки Фонду «Vere Music Fund» відбудеться концерт Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України під орудою диригента Антонія Кедровського за участю солістки Катерини Хом’якової (фортепіано). У програмі – музика Вольфганга Амадея Моцарта. Крім Симфонії №29, прозвучить Концерт №24 для фортепіано з оркестром, один із найкрасивіших фортепіанних концертів австрійського класика. Твір особливий тим, що потребує подвійного виконавського складу оркестру, включно з литаврами, що надає виняткового масштабу та емоційної потужності. Як і більшість своїх фортепіанних концертів, 24-й Моцарт писав для власного виконання. Тож сольна партія достатньо віртуозна і, на перший погляд, нагадує імпровізацію.

27 грудня - «Маленька урочиста меса» Джоакіно Россіні

Виповнюється 230 років від дня народження Джоакіно Россіні. «Маленька урочиста меса» – один з останніх його творів, написаний 1863 року. Месу присвячено дружині французького банкіра Алексіса Піле-Віла, котрий виступив замовником. Россіні не без іронії назвав свою месу «маленькою», хоча триває вона майже півтори години. Виконавцями будуть Liatoshynskyi capella під орудою диригента Андрія Сиротенка.

Фото: Національна філармонія України

29 грудня - «Прощальна» симфонія Йозефа Гайдна

Традиція проводжати поточний рік «Прощальною» симфонією Гайдна у Національній філармонії України налічує років двадцять. Ідея належить диригенту Роману Кофману, який довгі роки очолював Київський камерний оркестр. Є декілька версій історії створення «Прощальної». Нагадаємо, у фіналі симфонії артисти почергово припиняють гру, гасять свої свічки, закріплені на пюпітрах, й один за одним залишають сцену. Гайдн, капельмейстер у князя Естергазі, нібито у такий оригінальний спосіб натякнув господарю, що оркестранти невдоволені своїм фінансовим становищем. Композитор мав неабияке почуття гумору, що чути й у музиці, тож просьба музикантів напевно була задоволена. У часи блекауту виконання музики при свічках стало буденністю. Але у геніальній музиці Гайдна, що прозвучить у напівтемряві в інтерпретації Київського камерного оркестру, кожен неодмінно відчитає свій особливий сенс. У концерті прозвучить також музика Джузеппе Тореллі, Арканджело Кореллі та Антоніо Вівальді.