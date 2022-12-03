Її відвідали, зокрема, президент і перша леді України.

Президент і перша леді України Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку “Світ Сковороди” в Українському домі.

Про це йдеться на сайті президента.

Виставка відкрилася до 300-річчя з дня народження видатного українського мислителя й письменника Григорія Сковороди, що відзначається третього грудня.

“Виставка покликана переосмислити образ Григорія Сковороди, представити нові грані його життєвого й творчого шляху та розкрити ідею персональної свободи, яка вже протягом 300 років перемагає темряву”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сайт президента

У межах проєкту можна здійснити 3D-тур селом Сковородинівка на Харківщині, де розташований Національно літературний-меморіальний музей Г. Сковороди.

На виставці представлено вцілілу статую мислителя зі зруйнованого російськими обстрілами музею, що стала легендарною.

Також тут можна побачити портрети Сковороди – від єдиного прижиттєвого до сучасних експериментальних. Вони спеціально створені для експозиції комікси від українських художників, послухати барокову музику й зіграти в інтерактивну гру-тест на планшетах.

“Дуже важливо, що навіть під час повномасштабної війни організовуються такі виставки. “Світ Сковороди” – це про ідею свободи в різних її вимірах. А сьогодні ми якраз і боремося за нашу свободу”, – зазначив Володимир Зеленський.