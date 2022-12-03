Президент і перша леді України Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку “Світ Сковороди” в Українському домі.
Про це йдеться на сайті президента.
Виставка відкрилася до 300-річчя з дня народження видатного українського мислителя й письменника Григорія Сковороди, що відзначається третього грудня.
“Виставка покликана переосмислити образ Григорія Сковороди, представити нові грані його життєвого й творчого шляху та розкрити ідею персональної свободи, яка вже протягом 300 років перемагає темряву”, – йдеться у повідомленні.
На виставці представлено вцілілу статую мислителя зі зруйнованого російськими обстрілами музею, що стала легендарною.
“Дуже важливо, що навіть під час повномасштабної війни організовуються такі виставки. “Світ Сковороди” – це про ідею свободи в різних її вимірах. А сьогодні ми якраз і боремося за нашу свободу”, – зазначив Володимир Зеленський.