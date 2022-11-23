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Роботи сучасних українських митців презентували у Центрі Помпіду в Парижі, - Мінкультури

Цей захід є початком великої роботи з розвитку українську колекції.

Роботи сучасних українських митців презентували у Центрі Помпіду в Парижі, - Мінкультури
Фото: Мінкультури

21 листопада у Центрі Помпіду відбулась презентація проєкту "Сучасний дарунок від України".

Про це повідомляє Пресслужба Мінкультури.

"В умовах агресивної війни Росії проти України презентація колекції сучасного українського мистецтва у Центрі Помпіду - це свідчення великої підтримки не тільки відомого на весь світ музею, але й всього французького суспільства", - йдеться у повідомленні.

Захід став можливим за підтримки Міністерства культури Французької Республіки та Міністерства культури та інформаційної політики України, а також завдяки вагомому внеску Українського клубу колекціонерів сучасного мистецтва.

Оксана Баршинова, заступниця генерального директора НХМУ, яка брала участь у підготовці проєкту, акцентує, що він є лише початком великої роботи для того, щоб розвивати українську колекцію у Центрі Помпіду.

Повідомляється, що до презентованої колекції увійшли понад 160 творів із Києва, Харкова й Одеси. Це роботи митців різних поколінь: Сергія Ануфрієва, Леоніда Войцехова, Стаса Волязловського, Нікіти Кадана, Жанни Кадирової, Сергія та Віктора Кочетових, Олега Мальованого, Романа Пятковки, групи "Шило" та інших.

Фото: Мінкультури

Ці твори доповнять вже сформовану колекцію українського мистецтва ХХ століття у Центрі Помпіду. До неї вже увійшли роботи Олександра Архипенка, Соні Делоне, Казимира Малевича, Олександри Екстер, Вагрича Бахчаняна, Юрія Лейдермана та інших. Нова колекція розвиватиме присутність України в одній з найбільших світових збірок сучасного мистецтва.

В Мінкультури нагадують, що раніше Олександр Ткаченко під час зустрічі зі своєю французькою колегою домовились про конкретну допомогу Україні в сфері збереження української культурної спадщини, підтримку українських митців, артистів, медійників та кінематографістів.

Крім того повідомлялось, що цьогоріч у каталозі У каталозі Франкфуртського книжкового ярмарку представлено 500 книг з України. Колекція Books from Ukraine буде відкрита на безоплатній основі до вересня 2023 року.

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