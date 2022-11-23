Роботи сучасних українських митців презентували у Центрі Помпіду в Парижі, - Мінкультури

21 листопада у Центрі Помпіду відбулась презентація проєкту "Сучасний дарунок від України".
Про це повідомляє Пресслужба Мінкультури.
"В умовах агресивної війни Росії проти України презентація колекції сучасного українського мистецтва у Центрі Помпіду - це свідчення великої підтримки не тільки відомого на весь світ музею, але й всього французького суспільства", - йдеться у повідомленні.
Захід став можливим за підтримки Міністерства культури Французької Республіки та Міністерства культури та інформаційної політики України, а також завдяки вагомому внеску Українського клубу колекціонерів сучасного мистецтва.
Оксана Баршинова, заступниця генерального директора НХМУ, яка брала участь у підготовці проєкту, акцентує, що він є лише початком великої роботи для того, щоб розвивати українську колекцію у Центрі Помпіду.
Повідомляється, що до презентованої колекції увійшли понад 160 творів із Києва, Харкова й Одеси. Це роботи митців різних поколінь: Сергія Ануфрієва, Леоніда Войцехова, Стаса Волязловського, Нікіти Кадана, Жанни Кадирової, Сергія та Віктора Кочетових, Олега Мальованого, Романа Пятковки, групи "Шило" та інших.
Ці твори доповнять вже сформовану колекцію українського мистецтва ХХ століття у Центрі Помпіду. До неї вже увійшли роботи Олександра Архипенка, Соні Делоне, Казимира Малевича, Олександри Екстер, Вагрича Бахчаняна, Юрія Лейдермана та інших. Нова колекція розвиватиме присутність України в одній з найбільших світових збірок сучасного мистецтва.
В Мінкультури нагадують, що раніше Олександр Ткаченко під час зустрічі зі своєю французькою колегою домовились про конкретну допомогу Україні в сфері збереження української культурної спадщини, підтримку українських митців, артистів, медійників та кінематографістів.
Крім того повідомлялось, що цьогоріч у каталозі У каталозі Франкфуртського книжкового ярмарку представлено 500 книг з України. Колекція Books from Ukraine буде відкрита на безоплатній основі до вересня 2023 року.