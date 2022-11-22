Сьогодні, 22 листопада, Національний банк України вводить в обіг монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інфармаційної політики.

Номінал монети – 20 гривень.

На аверсі розміщено: символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини - метафори людини та людської душі.

"З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, – усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди «Нерівна всім рівність…»). Над життєдайним фонтаном «проростають райські» дерева, що формують сад божественних пісень, навколо яких «розтікаються» рядки зі збірки «Сад божественних пісень»", – зазначається в повідомленні.

Фото: Мінкультури

На реверсі монети зображено метафоричну художньо-образну композицію: під деревцем вишні – юнак, який грає на сопілці, поряд – розкрита книга, символічний світ Сковороди; навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – "світ ловив мене та не спіймав".

Фото: Мінкультури

Нагадаємо, 3 грудня 2022 року, в день народження Григорія Сковороди, Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти разом із комунікаційною агенцією Postmen та Національним центром "Український Дім" відкриють національний мистецький проєкт "Світ Сковороди".

3 грудня 2022 року (22 листопада) Україна відзначатиме 300-річчя Григорія Сковороди. Його ім'я, згідно опитувань, знають 99,5% українців та 79% стверджують, що читали його твори.

Проте, наскільки глибоке це знання та чи виходить воно за межі ярликів сприйняття Сковороди як філософа-мандрівника, зображеного на 500 гривнях? Минулого року агенція Postmen провела дослідження, присвячене постаті філософа, аби з’ясувати: чи пам’ятають українці про нього щось більше за стереотипи зі шкільної програми?